Кулинарное турне по Азербайджану - телеканал Euronews (ВИДЕО)

2017-08-01 18:40 | www.trend.az | 4

Телеканал Euronews продолжает знакомить зрителей с Азербайджаном. В материале, размещенном на сайте телеканала отмечено, что программа "Вкусно" продолжает кулинарное турне по Азербайджану, раскрывая секреты местной кухни.

В материале отмечено, что кухня Азербайджана считается одной из самых разнообразных в мире. Неслучайно традиционный азербайджанский стол отражает природное и климатическое богатство страны, в которой, кажется, есть все. Символ местного стола – кутаб, лепешка в форме полумесяца.

Подробнее о кутабе в сюжете рассказывает Эльшад Тагиев, менеджер местного ресторана: "Кутаб – древнее азербайджанское блюдо. Мы, например, делаем кутабы с зеленью. Наши лепешки отличаются тем, что сверху обмазаны соусами, мы предлагаем и пряный, и алычовый, и гранатовый. Это придает блюду особый вкус и аромат".

В материале также отмечено, что в каждом районе Азербайджана – свои рецепты и хитрости в приготовлении кутаба. К примеру, на Каспийском побережье знамениты джоратские кутабы (лепешки названы в честь поселка Джорат).

Их начинают мясом верблюда, сыром, тыквой. Джоратские кутабы небольшие и жарятся на открытом огне в печах.