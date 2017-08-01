Президент выделил средства на строительство новых зданий

2017-08-01 19:13 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительно-монтажных работ в Пираллахинском районе.

Как сообщает Oxu.Az, согласно распоряжению, Исполнительной власти Пиралахинского района выделено 9,5 млн. манатов.

Из них 4,5 млн. манатов будет направлено на продолжение строительства административного здания Исполнительной власти Пираллахинского района, 5 млн. манатов – на начало строительства 29 новых пятиэтажных многоквартирных зданий для жителей домов, находящихся в аварийном состоянии.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

С.Б.

