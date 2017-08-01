В Баку расширен охват бесплатным Wi-Fi

2017-08-01 19:27 | www.oxu.az | 4

ООО «Бакинская телефонная связь» расширило охват бесплатным Wi-Fi на территории «Парка офицеров».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили Trend во вторник в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Работы по расширению охвата беспроводной сети интернета ведутся с марта в рамках проекта «Общественный Wi-Fi». Цель проекта - обеспечить жителей и гостей столицы доступом к сети интернет в местах массового скопления людей.

В настоящее время бесплатным доступом к сети интернета охвачена территория Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Национального приморского парка, парка Центра Гейдара Алиева, «Зимнего парка» и парков «Сахиль», «Ахундова», «Сабира» и «Хагани».

В ближайшее время бесплатным доступом Wi-Fi будут охвачены также территории парков «Гусейна Джавида» и «Деде Горгуд».

С момента запуска сервиса на указанных территориях было зафиксировано около 400 тысяч подключений.

Для использования бесплатного доступа необходимо включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi, выбрать сеть Baku loves you и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона.

С.Б.

