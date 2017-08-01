Президент: «Проведение «Морского Кубка-2017» в нашей стране является результатом растущего в мире престижа Азербайджана»

2017-08-01 19:48 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, письмо зачитал министр обороны Закир Гасанов.

В письме главы государства отмечено, что проведение соревнований в Каспийском море в территориальных водах Азербайджана неслучайно: «Азербайджан уже знают как спортивную страну. Эта миссия успешно продолжается и сегодня. Проведение этих соревнований в нашей стране является результатом растущего в мире престижа Азербайджана, успехов в сфере строительства армии. Я уверен, что эти соревнования, наряду с пробуждением чувства солидарности у военнослужащих, останутся в памяти его участников как приятное воспоминание. Уверен, что эти соревнования пройдут в условиях дружбы и братства. Желаю членам всех команд удачи. Пусть победит сильнейший».