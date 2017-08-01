В Баку стартовали соревнования «Кубок моря-2017» – ФОТО

2017-08-01 20:24 | www.oxu.az | 4

Торжественная церемония открытия Международных соревнований «Кубок моря-2017» в рамках Армейских международных игр началась во вторник в Баку, сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс-Азербайджан».

В церемонии принимают участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, глава Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддин Садыков, замминистра обороны РФ Николай Панков.

Кроме того, в мероприятии также принимают участие высокопоставленные гости из Турции, Саудовской Аравии, Бахрейна.

З.Гасанов зачитал приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам соревнований.

«Международные армейские игры служат укреплению военного сотрудничества, повышению имиджа воинской службы, демонстрации боевых возможностей и повышению боеготовности личного состава. Уверен, что Кубок моря-2017 наряду с повышением чувства солидарности среди военнослужащих, также оставит приятные воспоминания в памяти всех участников», - отметил президент.

И.Алиев в своем послании подчеркнул, что Каспийское море всегда было общим достоянием народов, проживающих на его побережье.

«Кубок моря-2017 внесёт вклад в ещё большое укрепление взаимоотношений, а также сотрудничества в области безопасности на море, чтобы Каспийское море всегда оставалось морем мира, дружбы, сотрудничества и добрососедства», - отметил глава Азербайджана.

В Кубке моря-2017 принимают участие команды ВМС Азербайджана, РФ, Ирана и Казахстана. Кубок моря-2017 пройдет в Баку с 1 по 11 августа.

С.Б.

