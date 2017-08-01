Из Турции депортируют двух гражданок Азербайджана
2017-08-01 20:46 | www.oxu.az | 6
Сотрудники Отделения полиции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью провели операцию в турецком городе Измир.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на СNN, в результате операции были задержаны и отправлены в отделение полиции три женщины, занимающихся проституцией и их сутенер.
Двое из задержанных оказались гражданками Азербайджана, одна - Турции.
Задержанные гражданки Азербайджана будут депортированы из страны.