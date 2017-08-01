Из Турции депортируют двух гражданок Азербайджана

2017-08-01 20:46 | www.oxu.az | 6

Сотрудники Отделения полиции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью провели операцию в турецком городе Измир.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на СNN, в результате операции были задержаны и отправлены в отделение полиции три женщины, занимающихся проституцией и их сутенер.

Двое из задержанных оказались гражданками Азербайджана, одна - Турции.

Задержанные гражданки Азербайджана будут депортированы из страны.

С.Б.

