США отправили боевикам YPG 100 грузовиков с военной помощью

2017-08-01 21:18 | www.apa.az | 7

США поставили курдским террористическим отрядам YPG в Сирии не менее 100 грузовиков с вооружением, снаряжением и техникой.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Milliyet.

Грузовики прибыли в город Хасека на севере Сирии из Ирака 30 июля. После этого они должны были направиться в сторону города Ракка, который до сих пор остается под контролем террористической группировки "Исламское государство". Как отмечает издание, некоторые грузовики также перевозили бронеавтомобили Humvee.

В начале мая администрация США одобрила поставки вооружения сирийским курдам из YPG, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с ИГ. YPG боевое крыло сирийской курдской партии PYD.

СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению Ракки.

В конце июня глава Пентагона Джеймс Мэттис предоставил Турции информацию о готовящихся поставках вооружения формированиям PYD -YPG. Мэттис заверил турецкую сторону, что "информация будет передаваться на ежемесячной основе, а переданное курдам вооружение будет возвращено США после поражения группировки ИГ".

По данным Анатолийского агентства, всего Соединенные Штаты уже отправили YPG около 909 грузовиков. В рамках военной помощи было доставлено 12 тысяч автоматов Калашникова, 6 тыс. пулеметов, из них - 3,5 тысячи крупнокалиберных, 3 тыс. РПГ-7, 1 тыс. противотанковых гранатометов АТ-4.