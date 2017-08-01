В мечети в Афганистане прогремел взрыв, 20 погибших

2017-08-01 21:22 | www.oxu.az | 4

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва в мечети в афганском Герате, 30 человек пострадали.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на медиков.

Сообщается, что взрыв произошел в шиитской мечети на западе города.

Местные власти сообщают, что террорист-смертник подорвал себя перед зданием, после чего второй нападавший открыл огонь по прихожанам в мечети.

С.Б.

