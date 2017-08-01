Президент Ильхам Алиев: Азербайджан занимает достойное место среди спортивных держав

2017-08-01 21:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Приморском национальном парке во вторник состоялась торжественная церемония открытия Международных соревнований «Кубок моря-2017», организованных в Баку в рамках III Армейских международных игр-2017.

В церемонии открытия приняли участие жители города, военные и аккредитованные в Азербайджане представители зарубежных стран.

Сначала был показан видеоролик об Азербайджане, в центр была внесена лодка, являющаяся символом соревнований.

Затем на площадку вышли знаменосцы. «Азербайджанские фанфары» объявили о начале мероприятия.

На церемонию были приглашены бригада судей соревнований и команды.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят государственный флаг нашей страны.

Затем были подняты знамена Армейских международных игр и «Кубка моря-2017».

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов зачитал на церемонии поздравительное послание Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева участникам соревнований «Кубок моря-2017».

В поздравительном послании отмечается, что сегодня Азербайджан принимает у себя соревнования «Кубок моря - 2017», проводимые в рамках III Армейских международных игр, которые не уступают по своей популярности многим международным состязаниям. Проведение этих соревнований в территориальных водах Азербайджана совсем не случайно. Общеизвестно, что Азербайджанская Республика занимает достойное место среди спортивных держав. Проведение в нашей стране таких мероприятий, как первые Европейские игры, Игры исламской солидарности, этап гонок Формула-1, а также международных соревнований и чемпионатов среди военнослужащих по борьбе, боксу и футболу, служат наглядным тому примером. Все это стало возможным благодаря постепенно растущему авторитету Азербайджана в мире, успехам, достигнутым республикой в политической, экономической, культурной, спортивной сферах, а также в области развития Вооруженных сил.

Подчеркивается, что Армейские международные игры служат целям укрепления военного сотрудничества, повышения престижа военной службы, демонстрации боевого потенциала, а также повышению боеспособности. Соревнования «Кубок моря - 2017» не только послужат делу укрепления уз дружбы между военнослужащими стран-участниц, но и запомнятся как яркое, неординарное событие.

Отмечается, что Каспийское море на протяжении веков являлось общим богатством для всех народов, населяющих его берега. Соревнования «Кубок моря-2017» помогут государствам-участникам развивать взаимовыгодные связи и взаимодействие в сфере морской безопасности, а также сохранять атмосферу мира, дружбы, сотрудничества и добрососедства, царящую на берегах Каспийского моря.

Затем министр объявил международные соревнования «Кубок моря-2017» открытыми.