Лолита объяснилась за выступление в прозрачном наряде в Баку

2017-08-01 21:59 | www.oxu.az | 5

Российская певица Лолита Милявская рассказала, зачем для выступления в Баку она надела полупрозрачный костюм, поразивший пользователей сети.

Как передает Oxu.Az, ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«На последнем такте песни я сняла накидку и сказала, что хочу остаться последней толстой артисткой в шоу-бизнесе, поскольку все уже похудели. Это не более чем шутка, поэтому у кого нет чувства юмора, так у них своя реакция, а на что мне отвечать. Я разместила фотожабу и сама получила удовольствие от этого», — сообщила артистка.

Блогеры активно обсуждали наряд певицы, в котором она предстала на сцене фестиваля «Жара», проходившего в столице Азербайджана. Милявскую сравнили со всадником Апокалипсиса и героем диснеевского мультфильма «Моана» полинезийским божеством Мауи.

C.Б.

