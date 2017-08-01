Американский сенатор заявил о готовности Трампа к войне с КНДР

2017-08-01 22:25 | www.oxu.az | 7

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп готов к силовому решению проблем ядерной и ракетной программ КНДР.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом политик рассказал в интервью телеканалу NBC.

По словам Грэма, Трамп не позволит Пхеньяну иметь баллистические ракеты с ядерными боеголовками, нацеленными на США. «Если понадобится война чтобы остановить [северокорейского лидера Ким Чен Ына] — будет война. Если умрут тысячи — они умрут там, а не здесь. Он [Трамп] сказал мне об этом прямо в лицо», — заявил сенатор.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

Позднее в Госдепе заявили, что решительно осуждают запуск. Госсекретарь Рекс Тиллерсон возложил особую ответственность за растущую напряженность вокруг КНДР на Россию и Китай. По его утверждению, Москва и Пекин позволяют Пхеньяну разрабатывать свои ядерную и ракетную программы, тогда как Вашингтон ищет возможности для мирной денуклеаризации Корейского полуострова и никогда не признает право КНДР на ядерное оружие.

С.Б.

