«Карабах» в шаге от Лиги чемпионов

2017-08-01 23:08 | www.oxu.az | 7

Азербайджанская команда «Карабах» победила в гостях молдавский клуб «Шериф» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, ответный матч III квалификационного раунда прошел в Тирасполе на стадионе «Шериф» и завершился победой подопечных Гурбана Гурбанова со счетом 2:1.

Счет в матче был отрыт на добавленных к первому тайму минутах. В составе агдамцев отличился Дино Ндлову.

На 86-й минуте Мичель удвоил преимущество «Карабаха».

Единственный гол гостей забил с пенальти Бадибанга (90').

Отметим, что «Карабах» стал первым азербайджанским клубом, прошедший в плей-офф Лиги чемпионов.

С.Б.

