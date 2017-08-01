«Карабах» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

2017-08-01 23:08 | www.apa.az | 6

В Тирасполе состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между молдавским «Шерифом» и азербайджанским «Карабахом».

Как передает АПА, сыгравший в нулевую ничью в Баку агдамский клуб «Карабах», обыграв в гостях соперника со счетом 2:1, прошел в плей-офф Лиги чемпионов.

Таким образом, «Карабах» написал новую историю отечественного футбола.

Шериф (Молдова) – Карабах (Азербайджан) - 1:2

Голы: Ндлову, 45+3 (0:1), Мичел, 86 (0:2), Бадибанга, 90+4-пен. (1:2)

Тирасполь, стадион «Шериф»

Главный судья – Рой Райншрайбер (Израиль)

Первая игра – 0:0.