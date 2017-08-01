Бывший главный тренер Азербайджана обвиняется в педофилии

2017-08-01 23:36 | www.oxu.az | 11

Бывший главный тренер сборной Азербайджана Петер Зайзенбахер по дзюдо, двукратный олимпийский чемпиона по дзюдо Петер Зайзенбахер задержан в Киеве, сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Р-Спорт».

«В связи с ордером на задержание, выданным в декабре 2016 года Земельным уголовным судом Вены, и интенсивными поисковыми мероприятиями компетентных органов по розыску в Грузии и на Украине обвиняемый Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в своем доме в Киеве», — сообщила представитель Земельного уголовного суда Вены судья Кристина Зальцборн.

56-летний спортсмен обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек в период с конца 1990-х по начало 2000-х.

Отметим, что в 2012-2014-х годах Петер возглавлял сборную Азербайджана и снова вернулся на этот пост в 2015-ом году.

С.Б.

