Тиллерсон: "Отношения с Россией могут ухудшиться в дальнейшем"

2017-08-01 23:47 | www.apa.az | 6

Отношения США с РФ напряженные, причем они могут ухудшиться и дальше. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Отношения с Россией, как вы знаете, достаточно напряженные", — сказал Тиллерсон.

Он напомнил, что в ходе недавнего визита в Москву он сказал, что отношения находятся "на историческом минимуме".

"Они могут еще ухудшиться", — добавил Тиллерсон.