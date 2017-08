Azerbaycan temsilcisi Karabağ play-off turuna yükseldi (Görüntü)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Karabağ, konuk olduğu Sheriff takımını 2-1 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. ön eleme turunun ilk rövanş maçında, Moldova'nın Sheriff ile Azerbaycan'ın Karabağ takımları karşılaştı.

İki takım arasında 0-0 beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşına konuk ekip Karabağ hızlı başladı. Azerbaycan temsilcisi, 45+3'üncü dakikada Dino Ndlovu ile ağları sarsarak soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda da etkili olan Karabağ, 86. dakikada Michel ile bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi Sheriff, 90+4'üncü dakikada penaltıdan Ziguy Badibanga ile fileleri havalandırmasına rağmen mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

