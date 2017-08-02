Госсекретарь США встретится с Лавровым в предстоящие выходные

2017-08-02 00:01 | www.apa.az | 4

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в предстоящие выходные в Маниле, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

"Я встречусь с министром иностранных дел Лавровым в эти выходные на "полях" встречи в Маниле", — сказал Тиллерсон на брифинге.

Он напомнил, что последний раз общался с ним по телефону на днях, и отметил, что они оба "привержены улучшению отношений" между Россией и США.