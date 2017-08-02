Тиллерсон: Отношения США и России могут ухудшиться еще больше

2017-08-02 00:32 | www.oxu.az | 4

Отношения США и России остаются напряженными и могут в будущем ухудшиться еще больше.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, об этом во вторник, 1 августа, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Они (отношения — прим.) могут еще ухудшиться, — сказал госсекретарь. — Вопрос в том, можем ли мы добиться какого-то уровня стабильности в этих отношениях и продолжать искать общие интересы и пути урегулирования своих разногласий так, чтобы они не превращались в открытый конфликт».

При этом глава дипломатии США пообещал, что американская администрация примет меры для того, чтобы новый пакет санкций в отношении России, выработанный Конгрессом США, не подорвал попытки восстановления связей Москвы и Вашингтона, передает ТАСС.

Тиллерсон также заявил, что планирует обсудить положение со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в эти выходные в столице Филиппин Маниле, где состоится ряд встреч по линии АСЕАН.

С.Б.

