Победа «Карабаха» помогла улучшить рейтинг Азербайджана

2017-08-02 02:35 | www.oxu.az | 6

Победа футбольного клуба «Карабах» над «Шерифом» (2:1) улучшила показатели Азербайджана в рейтинг-листе УЕФА.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, этот выигрыш принес в копилку страны еще 0,250 очков.

Теперь у Азербайджана 2,625 очков. Суммарный результат за 5 сезонов – 17,375 очков и Азербайджан идет 22-м. Впереди - Кипр (17,800).

Напомним, что Азербайджан завершил евросезон 2016/17 на 26-м месте.

С.Б.

