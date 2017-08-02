Белый дом: Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФ

2017-08-02 04:31 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп пока не подписал ранее принятый Конгрессом США законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Он не подписал", - сказала она. При этом она заверила, что это случится, как в Белом доме и обещали ранее.

Сандерс также выразила несогласие с предположением о том, что происходит какая-то задержка. По ее словам, "как и в случае с любым комплексным законопроектом", этот текст сейчас проходит "правовую экспертизу".

Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР.