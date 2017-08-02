При пожаре в жилом доме на западе Москвы погиб один человек

2017-08-02 05:18 | www.trend.az | 4

Один человек стал жертвой пожара в жилом доме на улице Наташи Ковшовой на западе Москвы, сообщает ГУ МЧС столицы, передает РИА Новости.



"Поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу улицу Наташи Ковшовой, дом 17. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения… принятыми мерами в 01 час 29 минут загорание было ликвидировано, в ходе тушения загорания из соседних квартир было спасено два человека", - говорится в сообщении.

К сожалению, в результате загорания один человек погиб

