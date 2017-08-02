ABD Senatosundan Trump’ın FBI direktörü adayına onay

2017-08-02 05:20 | www.trend.az | 1

ABD Senatosunun, Başkan Donald Trump’ın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörlüğüne aday gösterdiği Christopher Wray’ı onayladığı bildirildi.

Temmuz ayının ortalarında Senato Adalet Komitesinin onayını alan Wray, Senato genel kurulundan da 5’e karşı 95 oyla Trump tarafından görevden alınan James Comey’in yerine FBI Direktörü oldu.

Komite oturumunda kimsenin kendisinden sadakat talebinde bulunmadığını belirten Wray, Senatodaki FBI gibi bir kurumun “korkusuz, tarafsız ve siyasi etkilerden uzak” olması gerektiğinin altını çizmişti.

Kaynak: AA