Тиллерсон: снятие санкций с РФ невозможно без реализации минских соглашений

2017-08-02 07:25 | www.apa.az | 5

Режим санкций в отношении России не может быть изменен без выполнения минских соглашений по Украине. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы постоянно говорили о том, что минские соглашения должны выполняться, иначе ничего не может произойти с ситуацией с санкциями (введенными) в связи с Украиной", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по случаю окончания первых шести месяцев на посту главы внешнеполитического ведомства США.

Он отметил, что США "надеются на достижение некоторого прогресса и начнут продвигать ситуацию на Украине в сторону достижения подлинного прекращения огня". "Уровень насилия в этом году на востоке Украины просто ужасающий", — прокомментировал ситуацию Тиллерсон.

Киев, США и ЕС неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.