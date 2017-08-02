При ДТП в Товузе пострадали 4 человека

2017-08-02 07:37 | www.apa.az | 4

В Товузе столкнулись 2 автомобиля, ранены четверо. Как сообщает западное бюро АПА, авария произошла на территории села Ашагы Гушчу. В результате столкновения автомобилей «ВАЗ 2106» и «Опель» пострадали водитель «Жигулей» из указанного села Сарыев Азер Махмуд оглу 1965 г.р., пассажиры – Сарыева Махира Джахангир гызы 1965 г.р., Сарыева Шахла ДАмир гызы 190 г.р. и водитель «Опеля» житель Гедабейского района Абдуллаев Вилаят Гашам оглу 1956 г.р. Они помещены в Товузскую райбольницу. Им оказана необходимая помощь. Состояние нормальное.

По факту в райотделе полиции ведется расследование.