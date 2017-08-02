Туркменистан входит в пятерку производителей йода

2017-08-02 07:42 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - По запасам йода Туркменистан занимает четвёртое место и пятое по его производству в мире, пишет газета Нейтральный Туркменистан.

Одно из старейших предприятий страны - химический завод «Хазар» в Балканском велаяте (области), который работает на местном сырье – подземных йодсодержащих природных и попутных водах, извлекаемых на поверхность при добыче нефти и газа.

Приоритетной продукцией завода является технический йод двух марок «А» и «Ч», отличающихся консистенцией и степенью очистки, а также производные йода – йодистый калий и йодат калия.

На базе действующей линии йодистого калия был налажен выпуск йодновато-кислого калия, используемого в животноводстве.

"В природе йод находится в рассеянном состоянии и его промышленные запасы в мире невелики. Для сравнения, если товарная продукция на предприятиях ТЭК и в других отраслях тяжёлой промышленности исчисляется тысячами и миллионами тонн, то счёт йодной продукции идёт всего-то на десятки и сотни тонн. Отсюда острая востребованность йода на мировом рынке",- сказано в статье.

Хазарский химический завод специализируется на выпуске технического йода высокой чистоты. Предприятию присуждена международным отборочным комитетом Business Initiative Directions Золотая звезда качества.

Предпрятие готовится к реконструкции. Для увеличения объёмов товарной продукции здесь будут построены установки годовой мощностью 300-350 тонн гранулированного йода и 4,5-5,5 тысячи тонн брома и бромсодержащей продукции.

Туркменистан не ограничивается извлечением элементарного йода и активно расширяет ассортимент йодопроизводной продукции с высокой добавленной стоимостью.

На вновь открытом недавно в западном регионе страны фармацевтическом предприятии изготавливают йодные палочки, карандаши и другую йодсодержащую продукцию.

(Автор: Гусейн Гасанов)