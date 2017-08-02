В поселке Сарай Mercedes упал в канал, есть утонувший - ОБНОВЛЕНО

2017-08-02 07:59 | www.apa.az | 8

Спасателям-водолазам удалось извлечь из водытело Эльнура Эльхан оглу Салманова 1978 г.р., утонувшего в результате падения автомобиля марки Mercedes в канал на территории поселка Сарай Абшеронского района. Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, его тело передано по назначению, операция завершилась в 05.02.

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В Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о том, что в поселке Сарай Абшеронского района легковой автомобиль марки Mercedes упал в канал. В результате утонул 1 человек. Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на место привлечения привлечены водолазы-спасатели, которые приступили к поиску утонувшего.