Азербайджан ожидает большего привлечения европейских компаний к проектам транспортных коридоров

2017-08-02 08:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ожидает большего привлечения европейских компаний к реализуемым в стране проектам транспортных коридоров, сказал в интервью Trend посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Фуад Искендеров.

В частности, транспортный коридор - "Север-Юг" - призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу.

Другой транспортный коридор "Восток-Запад" связывает страны Дальнего Востока - Китай, Японию, Корею - с Европой, а "Север-Юг" свяжет скандинавские страны с Персидским заливом.

В настоящее время, по словам дипломата, помимо энергетического сотрудничества Азербайджан также заинтересован в привлечении бельгийских инвестиций в другие сферы экономики.

Ключевым аспектом в расширении присутствия азербайджанских инвестиций в Бельгии и Люксембурге и в целом в европейских странах дипломат назвал более детальный учёт нормативно-правовой базы, регулирующей бизнес в ЕС, взаимную работу по её улучшению, которая ведется в рамках переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве с ЕС. Сегодня политический диалог между Азербайджаном и Бельгией находится на высоком уровне, что продемонстрировала встреча короля Бельгии Филиппа с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе во время визита по приглашению президента Совет ЕС Дональда Туска.

По словам дипломата, две страны, которые в этом году отмечают 25-летие установления дипотношений, имеют большие резервы для развития экономического сотрудничества.

По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, объем товарооборота между Азербайджаном и Бельгией в январе-июне 2017 года составил 31,435 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 873,18 тысячи долларов, или на 2,9 процента.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)