ABD işte bu yüzden S-400'e karşı

2017-08-02 08:39 | www.trend.az | 1

Haber7.com yazarı Taha Dağlı bugünkü köşe yazısında ABD'nin neden S- 400 füzelerini istemediğini kaleme aldı.

ABD'NİN HESABI NE?

Türkiye Rusya’dan S-400 savunma sistemini alıyor.

ABD’den peş peşe itiraz açıklamaları geliyor. S-400’lerin NATO’ya entegre olmadığını iddia ediyorlar.

Peki gerçekten öyle mi? ABD’nin S-400’e karşı direnmesinin sebebi füzenin uyum sorunu mu yoksa ABD’nin farklı bir hesabı mı var?

ENTEGRE SORUNU YOK

Uzmanlar, S-400’lerin NATO’ya entegre sorunu yaşamadığını vurguluyor.

Örnek olarak Yunanistan’ı gösteriyorlar. Atina bir süredir, S-400’lerin eski versiyonu olan S-300’leri kullanıyor. O halde ABD’nin uyum bahanesi gerçekçi değil.

Buradan anlaşılacağı gibi Rus füzesi kullanacak olan NATO üyesi sadece Türkiye değil.

Yunanistan da öyle, onlar Rusya’dan değil Güney Kıbrıs’tan almışlar ama aldıkları füze Rusların.

2013'TE ÇİN'LE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Yani kimse Türkiye’ye “sen NATO üyesi olarak ittifakın en büyük düşmanı Rusların füzesini nasıl kullanırsın” diyemez.

Türkiye’nin NATO üyesi olmayan ülkelerle füze pazarlığı bir ilk değil.

2013’te savunma sistemleri konusunda Çin’le de görüşülmüştü.

ABD o dönemde yine aynı dili kullanmış, Çin füzelerinin NATO’ya uyumlu olmadığını iddia etmiş ve Türkiye’yi pazarlıktan uzak tutmak için elinden geleni yapmıştı.

ABD’nin karşı çıktığı Ankara-Pekin arasındaki görüşmelerin hemen sonrasında Gezi olayları patlak vermişti.

Daha sonra ABD’li silah firması Raytheon-Lockheed, 2014’e kadar 4 kez Ankara’nın kapısını aşındırdı.

Çin’den daha avantajlı bir teklif vermek suretiyle Türkiye, Çin’le görüşmeleri durdurdu.

Buradaki asıl mesele neyi nereden alacağın konusundaki özgürlüğün.

Çinliler daha az maliyet sunuyorlarsa oradan alırım.

Sen ille de ABD füzesi diye ısrar edersen o zaman fiyat kırmalısın.

Tıpkı 2013’te olduğu gibi.

Bugün benzer durum yine karşımızda.

S-400’ler daha az maliyetli ve daha kaliteli.

ABD ise “entegre değil” diyerek karşı çıkıyor.

ABD'NİN ASIL DERDİ KÜRESEL SİLAH PAZARI

Gerçi onları dinleyen yok, müşteri benim, malı da işime neresi gelirse oradan alırım.

ABD’nin asıl derdi küresel silah pazarı.

Pazarda bir numaralar.

Arkalarından Ruslar geliyor.

ABD, pazardaki liderliği kaptırmamak için Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasına şiddetle karşı çıkıyor.

ABD ASLAN PAYINI KAYBEDECEK

Ankara-Moskova arasındaki anlaşma tamamlanma sürecinde.

Bundan sonra sırada bazı Batılı ülkelerin de adı geçiyor.

Batı ülkelerinin önünde iki seçenek var biri ABD diğeri Rus malı.

Ruslarınki ABD’li muadillerinin önünde bir ürün.

ABD’nin endişesi ise Türkiye’den sonra Avrupa ülkelerinin de Ruslardan silah alma ihtimali.

Böyle olursa ABD pazardaki aslan payını kaybedecek, bir çok denge değişecek, Ruslarla aralarındaki uçurum da iyice açılacak.

Taha Dağlı - Haber7.com