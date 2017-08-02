Трамп назвал Белый дом «дырой»

2017-08-02 09:12 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп в приватной беседе назвал Белый дом настоящей дырой.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет спортивный журнал Golf.

Подобное заявление американский президент сделал недавно на встрече с членам своего гольф-клуба в штате Нью-Джерси.

На вопрос о том, почему Трамп достаточно часто посещает именно этот гольф-клуб, он ответил: «Этот Белый дом настоящая дыра».

Полная стенограмма беседы Трампа с членами клуба не приводится, однако журнал отмечает, что президент США чувствует себя комфортно в этом месте, где также находится его личная резиденция.

Н.О.