Число погибших при взрыве в афганской мечети возросло до 50 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-08-02 09:27 | www.oxu.az | 3

До 50 человек погибли в результате взрыва в мечети в афганской провинции Герат.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Известия», об этом сообщает представитель губернатора провинции Джалани Фархад.

По последним данным, жертвами теракта стали около полусотни человек, еще несколько десятков получили ранения.

Как сообщают афганские правоохранительные органы, теракт был устроен двумя преступниками, ворвавшимися в мечеть в центральном районе города. Она открыли стрельбу по прихожанам, после чего один из них совершил самоподрыв.

21:22 (01.08.2017)

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва в мечети в афганском Герате, 30 человек пострадали.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на медиков.

Сообщается, что взрыв произошел в шиитской мечети на западе города.

Местные власти сообщают, что террорист-смертник подорвал себя перед зданием, после чего второй нападавший открыл огонь по прихожанам в мечети.

С.Б.

