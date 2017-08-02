Внешкольные учебные заведения смогут получать гранты

2017-08-02 09:42 | www.oxu.az | 7

В Азербайджане внешкольные учебные заведения смогут получать гранты и пожертвования.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим Кабинет министров внес соответствующие изменения в «Образцовое положение внешкольных учебных заведений в системе министерства образования Азербайджанской Республики».

Таким образом, источниками финансирования внешкольных учебных заведений станут средства из государственного бюджета, внебюджетные средства, кредиты, гранты, пожертвования и другие источники, не запрещенные законом.

A.M.

