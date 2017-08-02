Армяне стреляют из пулеметов

2017-08-02 09:49 | www.oxu.az | 5

Армянские вооруженные подразделения с использованием крупнокалиберных пулеметов за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 135 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВС Армении с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джавахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

A.M.

