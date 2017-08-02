Американский сенатор заявил о готовности Трампа к войне

2017-08-02 09:54 | www.oxu.az | 4

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп готов к силовому решению проблем ядерной и ракетной программ КНДР.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом политик рассказал в интервью телеканалу NBC.

По словам Грэма, Трамп не позволит Пхеньяну иметь баллистические ракеты с ядерными боеголовками, нацеленными на США.

«Если понадобится война чтобы остановить (северокорейского лидера Ким Чен Ына) — будет война. Если умрут тысячи — они умрут там, а не здесь. Он (Трамп) сказал мне об этом прямо в лицо», - заявил сенатор.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

Позднее в Госдепе заявили, что решительно осуждают запуск. Госсекретарь Рекс Тиллерсон возложил особую ответственность за растущую напряженность вокруг КНДР на Россию и Китай.

По его утверждению, Москва и Пекин позволяют Пхеньяну разрабатывать свои ядерную и ракетную программы, тогда как Вашингтон ищет возможности для мирной денуклеаризации Корейского полуострова и никогда не признает право КНДР на ядерное оружие.

4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений в регионе.

Н.О.

