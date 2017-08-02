Массовая драка в Баку: Есть раненые

2017-08-02 10:00 | www.oxu.az | 3

В Баку произошла массовая драка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Насиминском районе. Возле станции метро «20 Января» спор между 5 мужчинами завершился дракой.

В ходе драки Кямран Гарибов 1978 г.р. и некий Турал получили ножевые ранения. К.Гарибов был доставлен в больницу, остальные участники драки разбежались.

По факту в 19-ом отделении полиции Управления полиции Насиминского района ведется расследование.

A.M.

