Стало известно имя главного тренера сборной Турции по футболу

2017-08-02 10:07 | www.oxu.az | 4

Стало известно имя нового главного тренера сборной Турции по футболу. Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на HABERTÜRK, новым тренером снова стал Абдулла Авджы.

Отметим, что Футбольная Федерация Турции после долгих переговоров не смогла договориться с румынским специалистом Мирчеа Луческу. Напомним, что до этого Федерация не смогла уговорить занять этот пост Шенолу Гюнешу, приведшему сборную Турции к бронзовым медалям на мировом первенстве в 2002 году. А.Авджы 2011-2013 годах возглавлял главную комвнду страны.

И.Ф.

И.Ф.