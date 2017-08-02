В вагоне грузового поезда на вокзале в Китае прогремел взрыв

2017-08-02 10:04 | www.trend.az | 4

Взрыв произошел в вагоне грузового поезда на вокзале в китайском городе Чунцин, в результате инцидента пострадали семь человек, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции района Цяньцзян.

По информации полиции, товарный поезд прибыл на вокзал Чунцина из города Хуайхуа провинции Хунань. Взрыв произошел в ночь на среду около 02.20 по местному времени в пятом вагоне состава, в котором перевозились различные грузы, включая автозапчасти, медикаменты, косметические средства, батарейки, удобрения.

Среди пострадавших были сотрудники вокзала и несколько пассажиров, ожидавших своего поезда на платформе, все они были доставлены в больницу.

Информации о том, по какой причине произошел взрыв, пока не поступало. Правоохранительные органы начали расследование.