'Hero' tişörtü giydiği için gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu kişi sınır dışı edildi

2017-08-02 10:00 | www.trend.az | 1

Odatv'de yer alan habere göre, Kars'ta üzerine Türkçe 'Kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazılı tişört giyen Azerbaycan uyruklu bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğüne getirilen kişi, ifadesi alındıktan sonra sınır dışı edildi.

ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASINDAN SONRA ONLARCA GÖZALTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davası sırasında sanıklardan birinin 'Hero' yazılı tişört giymesi ile başlayan süreçte onlarca kişi gözaltına alındı, en az 2 kişi tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen'in The Fountain Magazine'de yazdığı yazının başlığının 'Despair and Heroes' (Umutsuzluk ve Kahramanlar) olması nedeniyle sanıkların duruşmaya 'Hero' (Kahraman) tişörtleriyle geldiği öne sürülmüştü.

Birçok kişinin gözaltına alınmasından sonra Akşam gazetesi, 'Hero'nun 'Hoca Efendi Razı Olsun' cümlesinin kısaltması olduğunu öne sürmüştü.