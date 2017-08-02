Сегодня завершится третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов

2017-08-02 10:15 | www.oxu.az | 6

Сегодня пройдут ответные матчи III квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, после 14 матчей будут определены все участники плей-офф.

Лига Чемпионов УЕФА

III квалификационный раунд, ответные встречи

2 августа

АЕК (Греция) - ЦСКА (Москва, Россия). Первый матч 0:2

НИЦЦА (Франция) - АЯКС (Голландия). Первый матч 1:1

ДИНАМО (К, Украина) - ЯНГ БОЙЗ (Швейцария). Первый матч - 3:1

БРЮГГЕ (Бельгия) - ИСТАНБУЛ ББ (Турция). Первый матч 3:3

СТЯУА (Румыния) - ВИКТОРИЯ (Чехия). Первый матч 2:2

ПАРТИЗАН (Сербия) - ОЛИМПИАКОС (Греция). Первый матч 1:3

СЛАВИЯ (Чехия) - БАТЭ (Беларусь). Первый матч 1:0

АСТАНА (Казахстан) - ЛЕГИЯ (Польша). Первый матч 3:1

МАРИБОР (Словения) - ХАБНАРФЬОРДЮР (Исландия). Первый матч 1:0

ВАРДАР (Македония) - КОПЕНГАГЕН (Дания). Первый матч 1:0

СЕЛТИК (Шотландия) - РУСЕНБОРГ (Норвегия). Первый матч 0:0

ХАПОЭЛЬ (Б-Ш, Израиль) - ЛУДОГОРЕЦ (Болгария). Первый матч 2:0

ВИТОРУЛ (Румыния) - АПОЭЛ (Кипр). Первый матч 1:0

ЗАЛЬЦБУРГ (Австрия) - РИЕКА (Хорватия). Первый матч 1:1

A.M.

