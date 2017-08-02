Сегодня завершится третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов
2017-08-02 10:15 | www.oxu.az | 6
Сегодня пройдут ответные матчи III квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, после 14 матчей будут определены все участники плей-офф.
Лига Чемпионов УЕФА
III квалификационный раунд, ответные встречи
2 августа
АЕК (Греция) - ЦСКА (Москва, Россия). Первый матч 0:2
НИЦЦА (Франция) - АЯКС (Голландия). Первый матч 1:1
ДИНАМО (К, Украина) - ЯНГ БОЙЗ (Швейцария). Первый матч - 3:1
БРЮГГЕ (Бельгия) - ИСТАНБУЛ ББ (Турция). Первый матч 3:3
СТЯУА (Румыния) - ВИКТОРИЯ (Чехия). Первый матч 2:2
ПАРТИЗАН (Сербия) - ОЛИМПИАКОС (Греция). Первый матч 1:3
СЛАВИЯ (Чехия) - БАТЭ (Беларусь). Первый матч 1:0
АСТАНА (Казахстан) - ЛЕГИЯ (Польша). Первый матч 3:1
МАРИБОР (Словения) - ХАБНАРФЬОРДЮР (Исландия). Первый матч 1:0
ВАРДАР (Македония) - КОПЕНГАГЕН (Дания). Первый матч 1:0
СЕЛТИК (Шотландия) - РУСЕНБОРГ (Норвегия). Первый матч 0:0
ХАПОЭЛЬ (Б-Ш, Израиль) - ЛУДОГОРЕЦ (Болгария). Первый матч 2:0
ВИТОРУЛ (Румыния) - АПОЭЛ (Кипр). Первый матч 1:0
ЗАЛЬЦБУРГ (Австрия) - РИЕКА (Хорватия). Первый матч 1:1