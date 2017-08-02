Airbus DC GEO Hungary завершила свою миссию в Азербайджане

2017-08-02 10:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Компания Airbus DC GEO Hungary сворачивает деятельность филиала в Азербайджане, пишет в среду ведомственная газета Vergiler министерства по налогам.

Кредиторы компании могут предъявить свои требования по адресу: Баку, Сабаильский район, улица Низами 90А.

Представительство компании в Азербайджане было официально открыто 16 марта 2016 года.

Как сказали ранее Trend в ОАО "Азеркосмос", специалисты компании были командированы в Азербайджан с целью строительства наземной антенной системы для низкоорбитального спутника Azersky и проведения тренингов для сотрудников ОАО по управлению спутником.

Новая станция позволит использовать ресурсы спутников Pléiades 1A и 1B, коммерческие права на которые принадлежат Airbus Defence and Space. Эти спутники позволяют проводить съемку поверхности Земли с разрешением до 0,5 метра. Группировка спутников создаст широкие возможности для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли и повысит оперативность получения новых изображений.

(Автор: Гусейн Велиев)

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