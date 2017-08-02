Итальянская компания покидает азербайджанский рынок

2017-08-02 10:25 | www.oxu.az | 4

Ликвидируется азербайджанское представительство итальянской компании Valvitalia S.P.A, оказывающей услуги в области поставок нефтепромыслового оборудования.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, кредиторы и заинтересованные лица могут предъявить требования в офисе на 7-ом этаже бизнес-центра SAT PLAZA по адресу г. Баку, Ясамальский район, ул. Башира Сафароглу, 133.

Отметим, что азербайджанское представительство Valvitalia S.P.A действует в Азербайджане с начала прошлого года.

Л.А.

