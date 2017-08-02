В Масаллы убит 33-летний мужчина

2017-08-02 10:35 | www.oxu.az | 6

В Масаллы зарезали 33-летнего мужчину.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, житель села Шатыроба Таяр Гулиев 1984 г.р. сегодня утром был обнаружен на территории села с ножевыми ранениями. Раненый был доставлен в Центральную больницу Масаллинского района, но врачи не смогли сохранить ему жизнь.

Брат Т.Гулиева рассказал, что его брат вышел нетрезвым с мероприятия, и, вероятно, подрался с кем-нибудь.

По факту ведется расследование.

A.M.

