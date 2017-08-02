Президент Азербайджана принял участие в открытии дорог Пиршаги-Новханы и Бинагади-Новханы-Джорат

2017-08-02 10:47 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированных автомобильных дорог - прибрежной Пиршаги-Новханы и Бинагади-Новханы-Джорат.

Как сообщает АПА, председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанных работах. Было отмечено, что автомобильная дорога Пиршаги-Новханы, примыкая к прибрежной кольцевой дороге, обеспечит удобное и беспрепятственное движение из города Сумгаит в северные и северо-восточные части Апшеронского полуострова. В результате реализации проекта без въезда автомобилей в город будет обеспечен выход с северо-восточной части Абшеронского полуострова на магистрали Баку-Губа-госграница с РФ и Баку-Шамаха-Евлах с движением в направлении Бильгя, Нардаран, Кюрдаханы, Пиршаги, Фатмаи, Горадил, Новханы, Сарай, Масазыр, Хырдалан и Сумгаит.

Данная дорога проложена вдоль побережья в северной части Абшеронского полуострова в соответствии с утвержденной распоряжением президента Азербайджана «Государственной программой по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков в 2014-2016 годах». Протяженность трассы составляет 13,5 км.

Автомобильная дорога Пиршаги-Новханы является одним из проектов по прокладке дорог между 40 селами и поселками, который согласно поручению президента будет реализован в этом году.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Затем президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Бинагади-Новханы-Джорат. Было отмечено, что в рамках реализуемых в этом году проектов по прокладке дорог между 40 селами и поселками также была восстановлена и дорога Бинагади-Новханы-Джорат. Согласно проекту проезжая часть состоящей из четырех полос дороги была расширена до 12,5 метров. В рамках проекта также были обновлены линии водоснабжения и канализации на территории поселка Новханы. В результате реализации этого проекта будет облегчено передвижение 72 тысяч человек из 5 населенных пунктов.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.