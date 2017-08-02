Пенс: «Мы восхищены решимостью Монтенегро перед лицом российских попыток увести ее в сторону от евроатлантического пути»

2017-08-02 10:55 | www.apa.az | 3

Вице-президент США Майкл Пенс в ходе визита в Монтенегро обсудил сотрудничество Вашингтона и Подгорицы, в том числе в рамках НАТО.

Как сообщает АПА, в Белом доме заявили, что вице-президент выразил неизменную поддержку Монтенегро : «Вице-президент выразил неизменную поддержку Монтенегро, нашего самого нового союзника по НАТО, и восхищение решимостью Монтенегро перед лицом российских попыток увести государство в сторону от евроатлантического пути».

В Белом доме уточнили, что во вторник Пенс пообщался за рабочим ужином с президентом Монтенегро Филипом Вуяновичем и премьер-министром страны Душко Марковичем. Сегодня вице-президент США примет участие в саммите стран Адриатической хартии, организованном Монтенегро и Македонией, в котором примут участие государства Западных Балкан.

Отметим, в начале июня Монтенегро официально стал 29 членом Североатлантического альянса.