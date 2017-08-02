Уточнены правила предоставления академического отпуска студентам

2017-08-02 11:08 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане обнародованы правила предоставления академического отпуска студентам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно временным правилам, недавно утвержденным министром образования, академический отпуск предоставляется студентам в некоторых случаях и на определенный срок.

Так, студент получает академический отпуст на действительную военную службу, а также по семейным обстоятельствам академический отпуск предоставляется на два года, по состоянию здоровья – на срок, указанный в справке врачебной комиссии, при выходе в социальный отпуск – на установленный законодательством срок, в случае поездки для получения образования в зарубежные страны на основе различных программ – на указанный в программе срок.

Лица, возвратившиеся с академического отпуска, допускаются к учебному процессу со следующего семестра.

Э.Ш.

