Антироссийская истерия: кто поощряет армянские СМИ писать о "закате российской империи"?

2017-08-02 11:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Анализ армянских СМИ, которые в последние полтора года бьются в антироссийской истерии, говорит о том, что в далеко не свободной Армении, где понятие «свободы слова», не больше чем звук, верхушка страны насаждает эти настроения и поощряет журналистов нагнетать ситуацию.

Почему армянские власти решили «устами народа» дискредитировать Россию как страну и российские власти - как "сумасшедших с имперскими амбициями", очевидно: это месть за хорошие отношения России с Азербайджаном и за апрель 2016 года, когда после эскалации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в регионе Нагорного Карабаха Россия не только не поддержала Ереван, но и заметно дистанцировалась от оккупантов.

Тогда антироссийская истерия начала набирать обороты, превратившись сегодня в цунами негатива на страницах армянских СМИ. Стоит лишь упомянуть о некоторых публикациях, в которых армянские журналисты призывают к отмежеванию от России, выходу из всех российских инициатив и уходу без оглядки в сторону Запада. Поднятая шумиха, ушаты грязи, которые вылились недавно на Россию в связи с предложением российской стороны сделать русский язык официальным в Армении и вовсе не должны были оставить сомнений в абсолютной антироссийской направленности армянского политического истеблишмента.

Последний пример абсолютной русофобии в Армении - статья в популярном армянском издании "Первый информационный" под говорящим заголовком «Последний бой Путина: закат империи и заря Армении».

Вот лишь выдержка из полного ненависти к «союзнику» текста: «У империи Путина нет ресурсов для того, чтобы противостоять новой, более мощной конфронтации, и в результате новых санкций она будет попросту обескровлена. Однако последние судорожные потуги раненого «русского медведя» могут стать непредсказуемыми и опасными для его окружения, а также и для Армении. Наша политическая система должна распрощаться с унизительным статусом «русско-подданного», смирившись с перспективой все приближающегося заката российской империи. Необходимо осуществлять последовательную диверсификацию внешней и оборонной политики – для того, чтобы устоять перед агонизирующей империей, и разработать альтернативную программу развития государства – чтобы достойно встретить зарю свободы Армении».

Учитывая, что в Армении никакие СМИ не работают без контроля государства и журналисты вряд ли могут написать то, что хотят, очевидно, что это мысли, транслируемые руководством Армении посредством СМИ. Доказательств тому масса – в конце концов не журналисты, а именно руководители страны принимали решение об участии Армении в учениях НАТО, стараясь доказать России таким образом, что и Западу они нужны.

Долго ли Москва будет терпеть такое неуважение в свой адрес, покажет время. Однако, как жена, презирающая своего нелюбимого мужа должна в конце концов уйти от него или замолчать, так и Армения должна наконец решить для себя, терпеть неудобства в союзе с Россией или гордо уйти и попытаться выжить самой. Иначе, если жена продолжит пилить мужа, однажды она может быть жестоко побита и суд его оправдает…

(Автор: Эльмира Таривердиева)