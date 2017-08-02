Азербайджан и Македония проведут политконсультации

2017-08-02 11:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Македония намерены провести политические консультации в целях дальнейшего развития и расширения политического и экономического сотрудничества.

Договоренность об этом была достигнута на встрече министра иностранных дел Македонии Николы Димитрова с послом Азербайджана в Македонии с резиденцией в Анкаре Фаигом Багировым, сообщает в среду МИД Македонии.

На встрече был обсужден ряд вопросов по сотрудничеству между двумя странами. Глава МИД Македонии подчеркнул необходимость активизации экономического сотрудничества. Отметив хорошие политические связи двух стран, министр подчеркнул необходимость доведения экономического сотрудничества до такого же высокого уровня.

Посол передал македонскому министру приглашение его азербайджанского коллеги посетить Азербайджан.

(Автор: Себа Агаева)