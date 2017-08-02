В Азербайджане отмечается День национального кино

2017-08-02 11:20 | www.oxu.az | 4

День национального кино – профессиональный праздник всех работников кинематографа, который отмечается в Азербайджане ежегодно, 2 августа.

Как сообщает Oxu.Az, День национального кино Азербайджана появился в календаре официальных праздников после того, как 18 декабря 2000 года, в столице Азербайджана – Баку, президент Азербайджана Гейдар Алиев, «учитывая заслуги деятелей культуры Азербайджана в развитии национального кинематографа» подписал Указ «Об учреждении Дня национального кино».

В 1976 году в Азербайджанской Советской Социалистической Республике впервые было отмечено шестидесятилетие национального кинематографа, приуроченное к созданному в 1916 году первому национальному художественному фильму «В царстве нефти и миллионов».

День рождения азербайджанского кино отмечался в республике вместе с Днём советского кино.

В 1996 году, двадцать лет спустя, член Союза азербайджанских кинематографистов киновед Айдын Кязимзаде выступил перед СМИ с сенсационным заявлением.

Он привёл факты, которые свидетельствовали, что 8 января 1898 года в Баку был проведен показ французских фильмов – «Оживленные фотокартины».

В том же году 21 июня кинофильмы о жизни города Баку: «Народное гуляние по городскому саду», «Прибытие поезда на железнодорожную станцию», о деятельности общества «Кавказ и Меркурий», «Отплытие парохода из порта», «Базарная улица на рассвете» показывались в театре, цирке. Эти фильмы были сняты бакинцем французского происхождения фотографом-кинооператором А.М. Мишоном.

Он же 2 августа продемонстрировал авторскую программу из трёх кинохроник и одного документального фильма: «Пожар на нефтяном фонтане в Бибиэйбате», «Церемония проводов Его Превосходительства Бухарского эмира на пароходе «Великий князь Алексей», «Кавказский танец» и «Попался». Некоторые из этих лент из Парижского архива в Азербайджан и хранятся в данный момент в Азербайджанском государственном фонде кинофильмов.

Эта историческая находка доказала, что кино республики старше, чем думали раньше и в 1998 году в Баку был проведён «Фестиваль фестивалей» посвященный столетию азербайджанского кино, одним из почётных гостей которого являлся президент Ильхам Алиев, который на церемонии открытия кинофестиваля произнёс следующую фразу:

«Сегодня мы сделали небольшое открытие. Доказали, что азербайджанское кино берет начало с 1898 года. А это значит, что Азербайджан – цивилизованная страна, и с появлением кино на мировой арене оно пришло и в нашу республику. Поэтому сегодняшний фестиваль для меня равноценен этому открытию».

A.M.