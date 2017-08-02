В Анкаре запрещено проведение общественных мероприятий

2017-08-02 11:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В столице Турции Анкаре в течение августа запрещено проведение различного рода мероприятий в общественных местах, в том числе парках, пишут в среду турецкие СМИ.

Это решение было принято губернаторством Анкары в рамках обеспечения безопасности в столице.

Ранее сообщалось, что сторонники запрещенной организации "Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP-C) намерены провести митинг в знак протеста против ареста одного из членов организации.

DHKP-C несет ответственность за теракты, совершенные в мае 2013 года в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате которых погибли 46 и пострадали 155 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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