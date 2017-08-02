Fujitsu открыла представительство в Азербайджане

2017-08-02 11:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрировано представительство компании Fujitsu (Fujitsu Azerbaijan), пишет в среду ведомственная газета Vergiler министерства по налогам.

Уставный капитал компании составляет две тысячи манатов. Официальным представителем является гражданин Турции Салахаттин Устун.

Компания прошла регистрацию в министерстве по налогам Азербайджана 15 мая 2017 года.

Представительство зарегистрировано по адресу: Баку, Ясамальский район, улица Б. Багировой, 15B, кв. 35.

Компания Fujitsu является поставщиком инфраструктурных решений на всех ключевых рынках в странах СНГ. Предлагаемые компанией решения ориентированы на крупные корпорации, компании малого и среднего бизнеса. Стратегическим направлением деятельности Fujitsu является разработка динамических инфраструктур. Компания предлагает широкий спектр IT-продуктов, решений и сервисов – от рабочих мест до решений для центров обработки данных и услуг по управлению IT-инфраструктурами. Fujitsu в России и странах СНГ является частью глобальной компании Fujitsu Group.

(Автор: Гусейн Велиев)

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