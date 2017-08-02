В конкурсе «Кубок моря - 2017» будут проведены артиллерийские стрельбы по морским целям

2017-08-02 11:33 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА в Минобороны, в ходе этого эпизода конкурса малый ракетный корабль «Град Свияжск» ВМФ России выполнит упражнение по артиллерийским стрельбам первым, ракетно-артиллерийский корабль ВМС Казахстана вторым, сторожевой корабль «G-124» ВМС Азербайджана третьим, ракетный катер «Джошан» ВМС Ирана последним.



На первом этапе, который продлится до 4-го августа экипажи военных кораблей будут состязаться в уничтожении воздушных целей и мишеней, а также имитирующим плавающих мин.